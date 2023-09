Anhörung im Landtag Diese Lehren muss das Saarland aus der Corona-Pandemie ziehen

Saarbrücken · Der Gesundheitsausschuss des Landtags hat am Mittwoch seine Experten-Anhörung zur Corona-Pandemie beendet. Auf dem Programm standen unter anderem: Lehren für die Bereiche Pflege, Rettungsdienst, Gesundheitsämter und Long-Covid. Was das Saarland beim Pandemie-Management in Zukunft ändern muss.

06.09.2023, 13:55 Uhr

Ausschuss-Chef Hermann Scharf (CDU) versprach, dass die Aufarbeitung der Corona-Pandemie mit der zweitäggen Anhörung nicht beendet ist. Sie soll nun ausgewertet werden. Foto: BeckerBredel

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Auch am zweiten Tag der Corona-Anhörung im Gesundheitsausschuss des Landtags im Saarland ging es um Lehren aus der Pandemie. Der Ausschussvorsitzende Hermann Scharf (CDU) versprach, dass die Erkenntnisse umfassend aufgearbeitet werden. Im Folgenden ein kleiner Ausschnitt aus der mehrstündigen Anhörung, mit der sich sogar eine Doktorarbeit beschäftigen soll.