Corona-News im Live-Ticker : Bundestag stimmt für neues Infektionsschutzgesetz und Ende der pandemischen Lage

Die Corona-Inzidenz steigt weiter. Foto: dpa/Angelika Warmuth

Liveblog Saarbrücken Deutschland ist mitten in der vierten Corona-Welle. Mit am kritischsten ist die Lage aktuell in Sachsen. Dort kündigt die Regierung jetzt einen „harten und klaren Wellenbrecher“ an. Der Bundestag hat derweil das neue Infektionsschutzgesetz der Ampel verabschiedet. Alle Corona-News im Live-Ticker.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat am Donnerstag 602 Neuinfektionen mit dem Coronavirus im Saarland gemeldet. 54 273 Infektionen gibt es damit hierzulande seit Pandemie-Beginn insgesamt. Die Gesundheitsämter der Kreise registrierten vier weitere Todesfälle. 1092 Menschen starben insgesamt seit Beginn der Pandemie im Saarland an oder mit Covid-19. Die Inzidenz im Saarland steigt weiter an. Sie wird am Donnerstag mit 251,9 bemessen.

Die aktuellen Corona-Zahlen im Saarland:

Neuansteckungen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Daten des Robert Koch-Instituts.

Die Infektionszahlen schießen seit zwei Wochen in die Höhe. Das dürfte nicht ohne Folgen für die Intensivstationen bleiben.

Das Wichtigste in Kürze:

