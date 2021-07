Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz : Auffrisch-Impfungen im Saarland ab Herbst

Ab Herbst soll es im Saarland möglich sein, Auffrisch-Impfungen gegen das Coronavirus zu bekommen. Das wurde am Montag auf der Gesundheitsministerkonferenz beschlossen. Es wurde außerdem über eine Lösung bezüglich überschüssiger Impfdosen diskutiert.

Was passiert mit überschüssigen AstraZeneca-Dosen?

Insgesamt will Deutschland bis Ende des Jahres mindestens 30 Millionen Corona-Impfdosen an Entwicklungsländer und andere Staaten abgeben. Für die kostenlosen Spenden sollen Impfdosen der Hersteller Astrazeneca und Johnson & Johnson genutzt werden. „Es ist in unserem ureigenen Interesse, die Welt zu impfen“, sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU). Das Saarland gibt nach aktuellen Informationen des Saarländischen Rundfunks rund 6000 Impfdosen ab.

Mindestens 80 Prozent der Impfstoff-Spende soll über Covax verteilt werden. Bis Mitte Juni waren über das internationale Impfstoffprogramm erst 83 Millionen Impfdosen verteilt worden, davon das meiste an die ärmsten Länder. Maximal 20 Prozent der Spende soll bilateral abgegeben werden, insbesondere an Staaten des Westbalkans mit bis zu drei Millionen Dosen, an Namibia sowie an Staaten der östlichen Partnerschaft. Mit östlichen Partner sind EU-Nachbarn wie Armenien, Aserbaidschan oder die Ukraine gemeint. Genaue Mengen und Abgabezeitpunkte sollen von der nationalen Versorgungslage abhängig gemacht werden.