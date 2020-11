Kostenpflichtiger Inhalt: Schulen im Saarland : Ministerin will Lösung im Quarantäne-Streit

Nach Angaben des Saar-Bildungsministeriums sind aktuell 4924 Schüler und 556 Lehrer in Quarantäne. Foto: dpa/Fabian Strauch

Saarbrücken Wie sieht die neue Quarantäne-Strategie an Schulen aus? Darüber will Bildungsministerin Streichert-Clivot an diesem Dienstag beraten. Uneinigkeit herrscht zwischen SPD und CDU im Landtag bei FFP2-Masken.