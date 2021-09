Zahlen des Robert-Koch-Instituts : Sinkende Inzidenz – Bei Corona-Neuinfektionen steht das Saarland besser da als der Deutschland-Wert

Saarbrücken/Berlin Die Sieben-Tage-Inzidenz ist saarlandweit erneut gesunken. Die Landkreise sind zurzeit zweigeteilt: In dreien registrierten die Experten einen leichten Anstieg, bei der anderen Hälfte ging der Wert zurück.

11 neue Corona-Fälle binnen eines Tages hat das Robert-Koch-Institut (RKI) im Saarland innerhalb eines Tages registriert. 24 Stunden zuvor waren es 102. Diese Angabe machen die Experten am frühen Montagmorgen, 20. September. Seit dem Pandemie-Beginn sind 46 613 Fälle zusammengekommen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Saarland liegt nun bei 62,3 und ist damit zum Vortag erneut gesunken. Am Sonntag betrug sie noch 63,0.

In drei Landkreisen stiegen die Werte: Merzig-Wadern, Neunkirchen und Saarpfalz. Gleichzeitig gingen sie im Regionalverband Saarbrücken sowie in den Landkreisen Saarlouis und St. Wendel zurück.

Zahlen für Deutschland

Der Abwärtstrend bei den Infektionszahlen ist vorerst gestoppt. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz an sechs Tagen hintereinander gefallen war, stieg sie nun wieder leicht. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 71,0 an. Zum Vergleich: Am Vortag hatte der Wert bei 70,5 gelegen, vor einer Woche bei 81,9.