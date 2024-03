„Hat seinen Zweck voll und ganz erfüllt“ Containerdorf in Ensdorf wird bald abgebaut – Innenminister erfüllt Gemeinde einen besonderen Wunsch

Das Containerdorf in Ensdorf zur Unterbringung von bis zu 300 Flüchtlingen wird in absehbarer Zeit abgebaut. Das bestätigte das saarländische Innenministerium am Donnerstag der SZ. Der Mietvertrag endet nun am 14. Mai. „In der Folge beginnt der Rück-/Abbau der Anlage. Vorausgehen wird ein Abbau der landeseigenen Infrastruktur (zum Beispiel Büroausstattung, Mobiliar im Gemeinschaftszelt)“, erläuterte das Innenministerium.