Ulrich Commerçon Saar-SPD schießt gegen Heizungsgesetz: „Grottenschlecht von Herrn Habeck vorbereitet“

Die CDU im Saarland beteiligt sich an der bundesweiten, bis auf das Saarland digitalen, CDU-Kampagne „fair-heizen, statt verheizen“, die gegen den Entwurf gerichtet ist. Gefordert wird ein neues Gesetz mit mehr Wahlfreiheit und mehr finanzieller Unterstützung. In allen saarländischen Stadt- und Gemeindeverbänden will die Partei Unterschriften sammeln. „Die Kampagne ist am Freitag mit sehr hoher Resonanz aus der Bevölkerung gestartet. Es ist wichtig, diese Sorgen und Ängste zu bündeln und klar nach Berlin kommunizieren“, erklärte Toscani. Die rote Ampel in Berlin habe sich verrannt und völlig zerstritten, weshalb die CDU mit ihrer Forderung nach einem neuen Anlauf richtig liege, so Toscani. Unterstützung habe man auch von dem renommierten Klimaforscher Professor Edenhofer, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, erhalten. „Er hat unsere Position bestätigt und gesagt, dass das Gesetz untauglich ist“, erklärte Toscani.