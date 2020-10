Landesparteitag in Saarbrücken : Christian Wirth neuer AfD-Vorsitzender im Saarland

Landesparteitag in Saarbrücken

Saarbrücken Der Bundestagsabgeordnete Christian Wirth ist neuer Parteichef. Der frühere Landesvorsitzende Josef Dörr schaffte es beim Parteitag am Samstagabend nicht einmal in die Stichwahl.

Der Bundestagsabgeordnete Christian Wirth ist neuer Landesvorsitzender der AfD. Der 57-Jährige setzte sich bei einem Sonderparteitag am Samstagabend in einer Stichwahl mit 94 zu 62 Stimmen gegen den früheren Landesgeschäftsführer Christoph Schaufert (51) durch. Der frühere Parteichef Josef Dörr (82) war im ersten Wahldurchgang ausgeschieden.

Schaufert und Wirth hatten in ihren Bewerbungsreden im Saarbrücker E-Werk betont, dass sie für einen Neuanfang des Landesverbandes stünden – wobei Schaufert bis vor wenigen Monaten noch eine feste Größe des Dörr-Lagers war. Dörr, der von 2015 bis zu seiner Amtsenthebung Ende März 2020 an der AfD-Spitze stand, kündigte für den Fall seiner erneuten Wahl Kontinuität an. Das Ergebnis der ersten Wahlrunde lautete: Wirth 60 Stimmen, Schaufert 55, Dörr 52.