Personalwechsel beim Rettungszweckverband : Langjähriger Rettungsdienst-Chef geht – Ende einer Ära

Bexbach Im saarländischen Rettungsdienst endet zum Jahreswechsel eine Ära. Der langjährige Geschäftsführer des Zweckverbandes Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung (ZRF), Bernhard Roth, tritt in den Ruhestand.

Die ehemals landeseigene Leitstelle wurde seit der Übernahme durch den ZRF im Jahr 2004 von 19 Mitarbeitern auf inzwischen 105 aufgestockt. Heute gibt es ein landesweites digitales Alarmierungssystem für Rettungsdienste, Feuerwehren und Katastrophenschutz-Einheiten. Außerdem kamen in Roths Amtszeit acht Rettungswachen-Standorte hinzu. 27 der 37 Rettungswachen sind in den vergangenen 20 Jahren in Neubauten gezogen. „Es ist absehbar, dass wir in naher Zukunft alle saarländischen Rettungswachen in neue, dem Stand der Technik entsprechende Räumlichkeiten unterbringen können“, sagt Roth.