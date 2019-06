Besuch von Astronaut Matthias Maurer im Landtag : CDU will Raumfahrt-Studium an Saar-Uni

CDU will Raumfahrt-Studium an Saar-Uni

Saarbrücken Astronaut Matthias Maurer besuchte die CDU im Landtag – und gab Ratschläge für den Strukturwandel.

Der Astronaut Matthias Maurer sieht in der Raumfahrt Potenzial für Wissenschaft und Wirtschaft im Saarland. Bei einem Besuch in der CDU-Landtagsfraktion warb der gebürtige Oberthaler und Doktor der Materialwissenschaft am Montag dafür, die Forschungslandschaft im Saarland stärker mit der Raumfahrt-Branche zu vernetzen. Aus Projekten der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) entstünden europaweit 120 bis 150 Firmen im Jahr. „Ich frage mich: Warum sollten nicht auch einige Firmen im Saarland entstehen?“, sagte Maurer.

Maurer regte auch eine Zusammenarbeit mit Luxemburg an, das seit einigen Jahren auf den Weltraumbergbau setzt und diese Branche stark fördert. In Luxemburg gibt es mittlerweile einen Aufbaustudiengang Raumfahrt. Maurer empfahl auch dem Saarland, Raumfahrt als Fach an der Universität anzubieten – eine Idee, die bei der CDU-Fraktion im Landtag auf fruchtbaren Boden fiel. Sie sprach von der Möglichkeit, einen Master-Studiengang an der Saar-Uni aufzubauen. Denkbar seien auch Ansiedlungen von Start-ups und ein Ausbau der Expertise für Raumfahrt. „Im KI-Bereich spielen wir mit unserem eigenen kleinen Silicon Valley aus Cispa Helmholtz-Zentrum, den Max-Planck-Instituten für Informatik und Softwaresysteme, dem DFKI und dem Leibniz-Zentrum für Informatik eine führende Rolle“, sagte Fraktionschef Alexander Funk. „Warum also nicht Synergien schaffen und unsere KI-Möglichkeiten für die Raumfahrt nutzen?“