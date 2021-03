Wie ist voller Präsenzunterricht möglich? : Saar-Koalition streitet über Testpflicht an Schulen

Saarbrücken Voller Präsenzunterricht ist nur mit verpflichtenden Tests möglich. Mit dieser Position stellt sich die CDU-Landtagsfraktion gegen die SPD-Bildungsministerin.

Die Regierungskoalition aus CDU und SPD im Saarland ist sich uneinig über eine mögliche Testpflicht an Schulen. Saar-Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) hatte sich vergangene Woche gegen verpflichtende Tests ausgesprochen, weil die Teilnahme am Unterricht nur nach Vorlage eines negativen Tests mit dem Recht auf Bildung und Gleichbehandlung kollidiere. Die CDU hingegen fordert nun, die Teststrategie zu ändern. Wolle man zu einem vollen Präsenzunterricht in den Bildungseinrichtungen zurückkehren, „werden wir an einer Testpflicht nicht vorbeikommen“, sagte am Dienstag Frank Wagner, CDU-Bildungspolitiker im saarländischen Landtag, der SZ. Damit reagieren die Christdemokraten auf die Forderung von Lehrerverbänden und Schülervertreter im Saarland. Die sorgen sich, dass sich aktuell nur wenig mehr als die Hälfte der Schüler freiwillig testen lassen.