Kommentar : Saarland weicht vom Bundestrend ab

Die Wähler haben CDU und SPD bei den Europawahlen abgestraft. Im Saarland wurde der Absturz allerdings abgefedert. Bei geringen Verlusten der CDU und deutlichen der SPD liegen beide klar über den bundesweiten Ergebnissen ihrer Parteien.

Auch bei den anderen Wahlen im Saarland sind die Volksparteien noch mit einem blauen Auge davongekommen. So wurde Daniela Schlegel-Friedrich (CDU) als Landrätin in Landkreis Merzig-Wadern ebenso im ersten Wahlgang bestätigt wie Peter Gillo (SPD) im Regionalverband. In Saarbrücken verlor Charlotte Britz (SPD) allerdings mehr als 20 Prozentpunkte. Dies ist mehr als ein Denkzettel.