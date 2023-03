Nach Kommunalgipfel in Berlin CDU-Saar fordert mehr Unterstützung für Kommunen in Flüchtlingskrise

Dabei wurde auch erneut Kritik am Umgang der Bundesregierung mit den Problemen der kommunalen Ebene in der Flüchtlingskrise laut. „Die Bundesregierung macht ihre Hausaufgaben nicht“, so Wagner-Scheid. Ursprünglich sollte es rund um Ostern einen Flüchtlingsgipfel mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und den Ministerpräsidenten der Länder geben. Dieser wurde nun auf den 10. Mai verschoben. „Die Meinung der kommunalen Vertreter auf dem Gipfeltreffen am Donnerstag war unisono: Die Bundesregierung muss jetzt handeln. Die Kommunen haben keine Zeit zu verlieren. Der 10. Mai ist zu spät“, so Wagner-Scheid, die auch kritisierte, dass kein Vertreter der kommunalen Spitzenverbände an den geplanten Gesprächen teilnehmen soll: „Es wird über die Kommunen gesprochen, ohne dass die Kommunen mitsprechen können.“