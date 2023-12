Diskussion um Doppelhaushalt Saar-CDU fordert Gas beim Bundeshaushalt und bremst beim Landeshaushalt

Für SPD-Fraktionschef Ulrich Commerçon ist es nach eigener Aussage einer der schönsten Tage seiner politischen Karriere. 2,6 Milliarden Euro vom Bund hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) am Montagmittag in Völklingen für die Transformation der saarländischen Stahlindustrie zu grünem Stahl zugesagt – vorbehaltlich der Zustimmung durch die Wettbewerbsbehörde der EU. „Es ist die größte Fördersumme, die das Bundeswirtschaftsministerium jemals zugesagt hat“, sagte er bei der Landespressekonferenz im Anschluss an den Habeck-Besuch. Auch Commerçons Stellvertreter Timo Ahr, der einst seine Ausbildung bei Saarstahl absolviert hatte, sprach von „einem historischen Tag“. Den Stahlarbeitern und ihren Familien sei eine Last von den Schultern genommen worden. Auch Auszubildende hätten jetzt die Sicherheit, die richtige Entscheidung getroffen zu haben, in die Stahlindustrie zu gehen. „Das Saarland ist ein Land mit Perspektive“, sagte Ahr, der auch Bezirksvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Rheinland-Pfalz/Saarland ist.