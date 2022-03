Nach Kritik an Twitter-Video von Tobias Hans : Saar-CDU verabschiedet Resolution gegen steigende Energiepreise – diese 15 Maßnahmen fordert die Partei

Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Im Zuge der explodierenden Spritpreise hat sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in dieser Woche mehrfach für eine Spritpreisbremse ausgesprochen. Am Dienstagabend hat jetzt der Landesvorstand der Saar-CDU eine Resolution verabschiedet, in der ein Maßnahmenpaket gegen die steigenden Preise vorgestellt wird.

Angesichts steigender Spritpreise im Zuge der Ukraine-Krise erreicht der Literpreis an der Tankstelle derzeit ungeahnte Höhen. Pro Liter Diesel mussten Autofahrer an einigen saarländischen Tankstellen am Dienstag bis zu 2,40 Euro zahlen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) kündigte am Dienstag bereits an, Wege zu suchen, die extremen Energiepreise zu bremsen.

Schon am Montag hatte sich der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) angesichts der Preise für eine Spritpreisbremse ausgesprochen. Er wiederholte die Forderung in einem Video in sozialen Medien am Dienstagmorgen, für das er vor allem auf Twitter viel Kritik einstecken musste – unter anderem auch von Jan Böhmermann. Im Zuge des Wahlkampfes vor der Landtagswahl im Saarland kritisierten auch die SPD und die Grünen im Saarland das Video, in dem Hans der Bundesregierung „Bereicherung“ an den aktuellen Preisen vorwirft.

Noch am Dienstagabend wurde dann außerdem bekannt, dass Hans seine Forderungen in einem Brief an Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) weiter verdeutlichte und zeitnahe Maßnahmen forderte. Und damit nicht genug: Noch am gleichen Abend traf sich der Landesvorstand der Saar-CDU und verabschiedete einstimmig eine Resolution vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise.

Die derzeitige Preisexplosion gefährde private Haushalte; auch die breite Mittelschicht komme an ihre Belastungsgrenze, schreibt die Saar-CDU in der gemeinsamen Erklärung. „Und der Staat verdient an den Preissteigerungen kräftig mit. Etwa die Hälfte der Spritpreise besteht aus Steuern und Abgaben. Dies birgt erheblichen sozialen Sprengstoff“, heißt es in der Erklärung weiter. Darüber hinaus gefährde die aktuelle Preissteigerung auch die Grundstoffindustrie, die auf energieintensive Produktion angewiesen ist. Staatliche Abgaben auf Energie müssten rasch, aber befristet, spürbar gesenkt werden. Die Ampel-Koalition habe in dieser Hinsicht nur „halbherzig gehandelt“, so der Vorwurf der Saar-CDU. Der Bund müsse jetzt handeln und die Menschen nicht mit den explodierenden Kosten alleine lassen.

Folgende Maßnahmen für eine Spritpreisbremse, den Klimaschutz und die Versorgungssicherheit schlägt die Saar-CDU in ihrer Resolution vor: