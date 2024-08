Bundestagswahl 2025 Saar-CDU bereitet wichtige Personalentscheidung für Berlin vor

In der saarländischen CDU deutet sich 14 Monate vor der Bundestagswahl eine entscheidende Personalie an. Nach Informationen aus Parteikreisen will der stellvertretende Vorsitzende der CDU-Landtagsfraktion und ehemalige Europa-Bevollmächtigte des Saarlandes, Roland Theis, für das Direktmandat im Wahlkreis St. Wendel kandidieren. Im Bundestag würde der 44-Jährige dann die Nachfolge von Nadine Schön antreten, die 2025 nach 16 Jahren in Berlin aufhören will.