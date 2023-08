Regionaler Leitartikel Die mit dem Wolf tanzen

In der heutigen Zeit kann man sich gar nicht genug sorgen. Klimawandel, Energiekrise, Ukraine. Und jetzt auch noch der Wolf. Im Saarland fordert die CDU in Person ihres Vorsitzenden Stephan Toscani, den Wolf zum Abschuss freizugeben. Toscani nennt dieses Ansinnen „pragmatisch“ und verweist auf „die Interessen der ländlichen Bevölkerung“ und der Weidetier-Halter. Wo hat er das gefordert? Auf dem Landesjägertag, wo sonst? Beifall war ihm sicher. Nun wird die Landbevölkerung das unter Artenschutz stehende Tier sicher schon mal im Merziger Wolfsgehege besucht haben. Der Wolf wurde im Saarland jedoch noch nie nachweislich in freier Wildbahn gesichtet. Und sollte er einmal versehentlich die Pfote auf saarländischen Boden setzen, so wird er hier nicht bleiben, das kleine Bundesland allenfalls durchqueren auf der Suche nach einem weniger zersiedelten Lebensraum, sagen alle Experten.