Hochschulgesetz-Novelle im Saarland Hochschulgesetz Saarland: CDU-Chef Toscani geißelt „Arroganz“ der SPD

Die Novelle des Saarländischen Hochschulgesetzes (SHSG) stößt auch am Tag eins nach ihrer Verabschiedung mit Stimmenmehrheit der SPD auf Kritik. Dass der SPD-Fraktionsvorsitzende Ulrich Commerçon in der Landtagsdebatte den Vorwurf erhoben hatte, es würden „Fake news“ verbreitet, nennt der CDU-Landesvorsitzende Stephan Toscani „einen neuen Tiefpunkt der Arroganz“. Stellungnahmen „aus der gesamten Hochschullandschaft“, so Toscani, unterstrichen vielmehr, dass das neue SHSG „ein Angriff auf die Hochschulautonomie und die Wissenschaftsfreiheit“ sei.