„Ihr Tod macht uns fassungslos und tief traurig“ : Bewegende Worte der Landtagspräsidentin über verstorbene CDU-Abgeordnete Tanja Pavel

Foto: Tanja Pavel

In der Nacht auf Sonntag starb die CDU-Landtagsabgeordnete Tanja Pavel völlig unerwartet. Am Montag fiel die Landespressekonferenz deshalb aus. Die Landtagspräsidentin Heike Becker fasst die Trauer der saarländischen Abgeordneten in Worte.

Die Präsidentin des saarländischen Landtags, Heike Becker (SPD) hat die verstorbene CDU-Abgeordnete Tanja Pavel als „leidenschaftliche Parlamentarierin“ gewürdigt, die sich in kurzer Zeit viel Anerkennung und Respekt erworben habe.

Tanja Pavel (50), die im März erstmals in den Landtag gewählt worden war, habe sich von Anfang an mit viel Engagement ihrem Dienst für die Bürgerinnen und Bürger gewidmet und wichtige Aufgaben übernommen, teilte Becker mit. Die St. Wendelerin war Vorsitzende des Innenausschusses.

Die Nachricht vom plötzlichen und unerwarteten Tod der CDU-Abgeordneten habe nicht nur sie persönlich, sondern alle Abgeordneten des Landtags zutiefst erschüttert, erklärte Becker. „Ihr Tod macht uns fassungslos und tief traurig.“