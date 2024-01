Neujahrsempfang in Tholey CDU-Generalsekretär Linnemann kündigt an: Diese Ampel-Projekte würden wir zurücknehmen

Tholey · CDU-Generalsekretär hat beim Neujahrsempfang der Saar-CDU einen „kompletten Mentalitätswandel“ in Deutschland gefordert. Er kündigte an, dass seine Partei an der Regierung in Berlin zentrale Ampel-Projekte zurücknehmen würde.

26.01.2024 , 13:49 Uhr

Carsten Linnemann sprach am Dienstagabend beim Neujahrsempfang der Saar-CDU. Foto: dpa/Michael Kappeler

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Nach einem Wahlsieg bei der Bundestagswahl 2025 würde die CDU zentrale Projekte der Ampel-Regierung wieder zurücknehmen. Das kündigte Generalsekretär Carsten Linnemann am Dienstagabend beim Neujahrsempfang der CDU im Saarland in der Kulturhalle Hasborn-Dautweiler an. Konkret nannte er die Bürgergeld-Reform und das Heizungsgesetz.