Regionaler Leitartikel Lauterbach, der Totengräber der Cannabislegalisierung?

Als Kiffer möchte man heulen. Die Teil-Legaliserung von Cannabis war schon in Sichtweite. Doch durch das herausragend schlechte Cannabisgesetz der Bundesregierung rückt die tatsächliche Legalisierung in weite Ferne und scheitert am Ende vielleicht ganz. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wird mit diesem Gesetzesentwurf aus seinem Hause zum Totengräber der Cannabislegalisierung.