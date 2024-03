Landesregierung will Vermittlungsausschuss zu Legaliserung „Gut gedacht, aber nicht gut gemacht“ – Saarland stimmt gegen Cannabisgesetz

Die saarländische Landesregierung wird bei der Abstimmung im Bundesrat zur Teillegalisierung von Cannabis am kommenden Freitag gegen den Gesetzesentwurf von SPD-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stimmen. Ein Regierungssprecher teilte am Dienstag mit, dass dich das Saarland in der Länderkammer für die Anrufung des Vermittlungsausschusses aussprechen wird. „Das Cannabisgesetz mag gut gedacht sein, es ist aber nicht gut gemacht“, so Julian Lange, Sprecher der saarländischen Landesregierung.