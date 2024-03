Entscheidung steht bevor Saar-Polizisten fordern von Anke Rehlinger Stopp des Cannabis-Gesetzes

In einem dramatischen Appell hat die Gewerkschaft der Polizei (GdP) im Saarland Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) aufgefordert, Änderungen am geplanten Gesetz zur Cannabis-Freigabe zu erzwingen. Aktuell sei es „nicht praxistauglich“ und dürfe „zum 1. April so nicht in Kraft“ treten, schreibt der GdP-Landesvorsitzende Andreas Rinnert in dem Brief an die Ministerpräsidentin, der vom 15. März datiert und der SZ vorliegt.