Mitarbeiter vergreift sich nach Hinweis zum Probe-Alarm im Ton : Staatskanzlei entschuldigt sich wegen barscher E-Mail

Saarbrücken Die saarländische Staatskanzlei hat sich bei einer Saarbrückerin entschuldigt, weil sich ein Mitarbeiter in E-Mails an die Frau im Ton vergriffen hat. Sie hatte nach dem bundesweiten Probe-Alarm am 10. September darauf hinweisen wollen, dass die Sirenen in ihrem Stadtteil Ensheim zu leise sind, und sich deshalb an die Staatskanzlei gewandt, „die einzige für mich ausfindig zu machende Stelle“.

Der Mitarbeiter, an den sie geriet,

verwies sie an die Stadt Saarbrücken und war auch auf freundliche Nachfrage nicht willens oder in der Lage, eine E-Mail-Adresse zu nennen („Bitte informieren Sie sich online“).

In einer weiteren Mail monierte die Frau, sie fühle sich nicht ernst genommen; bei Missständen wie einem nicht ordnungsgemäß durchgeführten Sirenen-Probealarm habe die Staatskanzlei diese Beschwerde an die zuständige Stelle weiterzuleiten, sie werde sich nun auf anderem Wege beschweren. Darauf antwortete der Mitarbeiter der Staatskanzlei: „Herzlichen Dank für Ihre Weiterleitung der Beschwerde. Einen schönen Wochenanfang!“

Dazu erklärte die Staatskanzlei auf Anfrage, die Kommunikation entspreche „definitiv nicht dem Anspruch, den wir uns als bürgernahe Staatskanzlei gesetzt haben“. Grundsätzlich liege die Beantwortung solcher Anfragen im Zuständigkeitsbereich der Bürgerbeauftragten. In diesem Fall habe ein Mitarbeiter eines anderen Bereichs ohne Abstimmung die Kommunikation übernommen und dem Anliegen „leider nicht die geforderte Aufmerksamkeit und Qualität“ geschenkt. Es handele sich um einen „bedauerlichen Einzelfall“.