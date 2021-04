Mehrheit der Kreise im Saarland betroffen : Merkel setzt sich mit Ausgangssperren durch

Saarbrücken Das Bundeskabinett hat die bundesweite Corona-Notbremse beschlossen. Das trifft auch das Saarland.

Auf die Menschen in vielen Landkreisen Deutschlands und auch in weiten Teilen des Saarlandes könnten schon übernächste Wochen nächtliche Ausgangsbeschränkungen zukommen. Auch mit offenen Läden, Sport in Gruppen und Außengastronomie, wie sie derzeit im Saarland möglich sind, wäre dann vielerorts Schluss. Entsprechende Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, die Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Kritik an Alleingängen der Länder angekündigt hatte, wurden am Dienstag von der Bundesregierung beschlossen. Kommende Woche könnten sie vom Parlament verabschiedet werden und dann den Bundesrat passieren. Hier zeichnet sich kein Einspruch ab. Damit könnte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier das Gesetz noch kommende Woche unterschreiben.