Kramp-Karrenbauer in Saarlouis : Bundeswehr und Land prüfen Nordsaarlandstraße

Kramp-Karrenbauer in Saarlouis

Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag auf Truppenbesuch im Saarland. Foto: dpa/Oliver Dietze

Saarbrücken Die Nordsaarlandstraße könnte nun doch kommen. Eine Projektgruppe aus Bundeswehr und Land soll die Trassenführung über den Truppenübungsplatz in Merzig prüfen.

Das erklärte Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Montagmorgen bei ihrem Truppenbesuch in der Graf-Werder-Kaserne in Saarlouis. Begleitet wurde sie vom saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU). Er erklärte im Anschluss, dass für den Bau der Nordsaarlandstraße nun „erstmals eine echte Chance“ bestehe. Der Regierungschef hatte das Verkehrsprojekt zuletzt wieder forciert.