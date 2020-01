Kostenpflichtiger Inhalt: Grundausbildung : Bundeswehr bildet in Merzig künftig deutlich mehr Rekruten aus

Märsche mit Gepäck sind Bestandteil der Grundausbildung. Foto: dpa/Stefan Sauer

Merzig Ab Juli können in der Kaserne „Auf der Ell“ in Merzig pro Quartal 200 junge Soldaten ihre Grundausbildung durchlaufen – bislang sind es 144. Auf dem Dienstplan steht inzwischen auch deutlich mehr Sport als früher.

Die Bundeswehr im Saarland wird von Juli an deutlich mehr Rekruten ausbilden als bislang. Statt 144 werden dann pro Quartal 200 junge Frauen und Männer die Grundausbildung in Merzig durchlaufen, wie die Bundeswehr auf Anfrage bestätigte. Bei drei Durchgängen im Jahr stehen statt 432 also künftig 600 Plätze zur Verfügung.

Die Ausbildungsunterstützungskompanie (künftig 10. Kompanie) in der Kaserne „Auf der Ell“ ist für die Durchführung der dreimonatigen Grundausbildung im Fallschirmjägerregiment 26 (Zweibrücken und Merzig) zuständig. Die Reform ist das Ergebnis einer Umstrukturierung im Deutschen Heer.

Hintergrund ist unter anderem, dass künftige Offiziere künftig wieder in der Truppe, also gemeinsam mit Soldaten anderer Laufbahnen, ausgebildet werden sollen. Bisher durchlaufen Offizieranwärter die ersten Monate ihrer Ausbildung in speziellen Verbänden, sogenannten Offizieranwärter-Bataillonen. Durch die Änderung soll die Bindung zur eigenen Truppengattung gestärkt werden.

Die Offizieranwärter der Fallschirmjägertruppe besuchen im Anschluss an die Grundausbildung den Fallschirmspringer-Lehrgang in Altenstadt. Dann folgt eine Dienstposten-Ausbildung in Zweibrücken, bevor es zum Fahnenjunker-Lehrgang an das Ausbildungszentrum Infanterie im fränkischen Hammelburg geht.

„Persönlich freue ich mich, dass wir zukünftig in Merzig und Zweibrücken wieder unseren eigenen Offizier-Nachwuchs von Anfang an prägen können“, sagte der Kommandeur des Fallschirmjägerregiments 26, Oberst Markus Meyer, der SZ. Er habe seine eigene Ausbildung auch so durchlaufen und zehre bis heute von diesen Erfahrungen. Der junge Offizeranwärter lerne vom ersten Tag gemeinsam mit den zukünftigen Mannschaftssoldaten sein militärisches Handwerk. Das schweiße zusammen und schaffe Verständnis füreinander.

Bereits 2019 hatte es eine Änderung in der Grundausbildung gegeben. Weil immer mehr junge Menschen, die zur Bundeswehr wollen, körperlich nicht so fit sind, wie es eigentlich notwendig wäre, liegt der Fokus in den ersten sechs Wochen der Grundausbildung seither auf der Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Diese soll laut Heeressprecher durch eine „konsequent durchgeführte Sportausbildung“ erreicht werden.