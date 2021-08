Streit um Liste der Saar-Grünen : Bundeswahlausschuss berät heute über Grünen-Landesliste

Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken/Berlin Der Landeswahlausschuss des Saarlandes hatte die Liste mit Jeanne Dillschneider an der Spitze abgelehnt. Nun muss der Bundeswahlausschuss entscheiden. Ist ein Mitglied befangen?

Wird die Landesliste der Grünen im Saarland doch noch zugelassen? Der Landeswahlausschuss hatte vergangene Woche einstimmig die Liste mit Spitzenkandidatin Jeanne Dillschneider abgelehnt. Ausschlaggebend dafür ist der Ausschluss der 49 Delegierten des Ortsverbands Saarlouis – dessen Vorsitzender Hubert Ulrich ist – bei der Aufstellungsversammlung der Liste am 17. Juli. Das Bundesschiedsgericht hatte zwei Tage davor die Saarlouiser Delegierten, die rund ein Drittel der stimmberechtigten Mitglieder stellen, ausgeschlossen. Das sei ein „schwerer Wahlfehler“ und „eklatanter Verstoß gegen das Demokratieprinzip“, erklärte vergangene Woche Landeswahlleiterin Monika Zöllner und empfahl dem Wahlausschuss, die Liste abzulehnen. Gegen die Ablehnung haben die Saar-Grünen am Montag Beschwerde eingelegt. Der Bundeswahlausschuss muss am heutigen Donnerstag darüber entscheiden. Die Sitzung beginnt um 10 Uhr und wird live übertragen.

Lesen Sie auch Bundestagswahl : Saar-Grüne reichen Beschwerde gegen abgelehnte Liste ein

Nun wirft der Ausschuss selbst eine Frage auf. Für die Grünen sitzt als Beisitzer Hartmut Geil im Ausschuss, seine Stellvertreterin ist Emily May Büning, organisatorische Bundesgeschäftsführerin. Geil war es, der als Vorsitzender des Bundesschiedsgerichts das Urteil gegen den Grünen-Landesvorstand gesprochen hatte, die 49 Delegierten nicht zur Wahl zuzulassen beziehungsweise den Sonderparteitag zum Aufstellen einer neuen Liste stattfinden zu lassen. Ist Geil demnach befangen? „Beim Bundeswahlausschuss gibt es die Ablehnung wegen Besorgnis der Befangenheit eigentlich nicht“, erklärt Geil der SZ. Das habe auch der Wahlprüfungsausschuss des Bundestages so entschieden. „Da ich aber letztlich über die von mir getroffene Entscheidung mitentscheiden müsste und ich das nicht für angemessen halte, werde ich an der Verhandlung und Entscheidung nicht teilnehmen.“ Ebenfalls nicht teilnehmen werde seine Stellvertreterin Emily Büning. „Wir wollen gewisse Eindrücke und schrille Äußerungen, die in diesem Zusammenhang gemacht wurden, nicht noch befeuern.“ Insofern wird, sobald der Ausschuss am Donnerstag zum Tagesordnungspunkt Landesliste der Saar-Grünen kommt, kein Vertreter der Grünen im Ausschuss sitzen.

Gegen Geil und Büning planen sieben Saarlouiser Grüne unterdessen auch eine Strafanzeige. In einem Schreiben an die Landeswahlleiterin, das der SZ vorliegt, kündigen sie an, strafrechtlich gegen Teile der Bundesspitze vorgehen zu wollen: „Strafrechtliche Konsequenzen gegen Herrn Michael Kellner (politischer Bundesgeschäftsführer der Grünen), Frau Emily Büning (organisatorische Bundesgeschäftsführerin der Grünen) und Herrn Hartmut Geil (Vorsitzender Bundesschiedsrichter) wegen Nötigung werden folgen.“ Als Begründung führen die Unterzeichner an, dass der Bundesvorstand dem Landesvorstand mit „einer für demokratisch Gesinnte ungewöhnlichen Machtausübung“ untersagt habe, die Wahlversammlung abzusagen. Dem Landesvorstand sei zudem gedroht worden, „mit sofortiger Wirkung des Amtes enthoben und durch einen kommissarisch besetzten Vorstand ersetzt zu werden, sollte der Landesvorstand nicht den Weisungen des Bundes folgen“.