Bundesverfassungsrichter hört am Donnerstag auf Peter Müller über seine Zeit in Karlsruhe, ein mögliches AfD-Verbot und seine Zukunftspläne

Exklusiv | Saarbrücken · Nach zwölf Jahren am Bundesverfassungsgericht tritt Ex-Ministerpräsident Peter Müller am Donnerstag in den Ruhestand. In der SZ erklärt er, warum das Urteil zur Schuldenbremse nicht überraschend kam und die jüngsten Wahlerfolge der AfD ein „heilsamer Schock“ sein könnten.

21.12.2023 , 07:00 Uhr

Kurz vor seinem Abschied vom Bundesverfassungsgericht stand Peter Müller SZ-Redakteuren Rede und Antwort. Dabei verteidigte er seinen Wechsel nach Karlsruhe: Es mache absolut Sinn, dass dem Gericht auch ehemalige Politiker angehörten – allerdings fügte er hinzu: „Die Dosis macht das Gift.“ Foto: Oliver Dietze

Von Daniel Kirch Chefkorrespondent Landespolitik

Noch ein allerletztes Mal trug Peter Müller am Dienstag die rote Robe eines Verfassungsrichters, als der Zweite Senat das Urteil zur Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin sprach. Am Donnerstag fliegt er nach Berlin, um von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Entlassungsurkunde zu erhalten. Dann ist Müller (68), Ex-CDU-Chef im Saarland und Ministerpräsident a.D., nach zwölf Jahren in Karlsruhe im Ruhestand. Seine Robe wird nun für seinen Nachfolger Peter Frank umgenäht.