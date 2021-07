Spitzenkandidat für den Bundestag : Hubert Ulrich zieht im Listen-Streit bei den Grünen vor Gericht

Im internen Streit bei den Grünen im Saarland hat Hubert Ulrich jetzt das Landgericht eingeschaltet. Der Ex-Grünen-Chef will, dass der Parteivorstand die von ihm angeführte Kandidatenliste für den Bundestag bei der Wahlbehörde einreicht.

Ulrich bestätigte am Freitagmittag, dass sein Anwalt heute den Erlass einer einstweiligen Anordnung beantragt hat. Mit diesem Schritt war bereits am Vortag gerechnet worden. Nach SZ-Informationen soll der Landesvorstand der Saar-Grünen verpflichtet werden, die umstrittene Landesliste spätestens am 19. Juli bei der Landeswahlleiterin abzugeben. Dann endet auch die Frist für die Einreichung der Wahlliste. Außerdem soll die Partei am 17. Juli keine Versammlung durchführen, um eine neue Liste aufzustellen. Das Landgericht bestätigte den Eingang des Antrags.