Regionaler Leitartikel : Weichenstellung für die Landtagswahl

Saarbrücken Klarer als im Bund hat die SPD noch im Saarland gepunktet. Das stellt auch die Weichen für die Landtagswahl im Frühjahr 2022.

Gleich drei Bundes-Minister, die im Saarland für den Bundestag antraten: Schon deshalb war über die Kanzlerfrage hinaus der Sonntag Spannung hoch zwei. Jetzt hat nicht nur in Saarlouis, beim Duell Maas gegen Altmaier, ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin das bessere Ende. Vier von vier Wahlkreisen holt die SPD. Nachdem es 2017 noch drei zu eins stand für die CDU. Das sitzt. In Saarbrücken konnte Annegret Kramp-Karrenbauer den Wahlkreis nicht von Josephine Ortleb zurückerobern. Bitter für die „dahemm“ erfolgsgewohnte CDU-Spitzenfrau. Und Nadine Schön, in St. Wendel vor vier Jahren noch strahlende CDU-Siegerin, geht nun gegen Christian Petry unter. Im Saarland hat sich die SPD einen Triumph erkämpft, unmissverständlicher als im Bund, wo sich die Entscheidung über Kanzler und Koalition hinziehen könnte. Klar, half auch das Debakel der Landes-Grünen den Sozialdemokraten. Nun werden diese auf ihrer Erfolgswelle bis zur Landtagswahl in einem halben Jahr weitersurfen wollen. Umgekehrt hat die Saar-CDU hier wenig getan, der Performance ihres schwachen Unions-Kanzlerkandidaten aufzuhelfen: Ministerpräsident und CDU-Landeschef Tobias Hans fuhr zu lange im Schlepptau von Bayernboss Söder, auch sein Laschet-Bekenntnis wirkte wie mühsam abgerungen; nur ein Sargnagel mehr für die einst so legendäre Geschlossenheit der Christdemokraten.