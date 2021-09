Bundestagswahl 2021 : Schlagabtausch der der Saar-Spitzenkandidaten im TV – Eine Partei ist nicht dabei

Saarbrücken Nach dem Triell der Kanzlerkandidaten treffen an diesem Donnerstag (16. September) die Spitzenkandidaten aus dem Saarland im Fernsehen aufeinander: ein Schlagabtausch aus und über die Region. Die SZ begleitet die Elefantenrunde im Live-Ticker zur Bundestagswahl 2021. Doch eine Partei ist nicht dabei.

In 90 Minuten sollen am heutigen Donnerstag die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl am 26. September erklären, warum sie die richtigen Vertreter des Saarlandes im deutschen Parlament sind. Der Saarländische Rundfunk (SR) sendet dazu ab 20.15 Uhr im Fernsehen „Endspurt: Die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten der Bundestagswahl diskutieren“. Außerdem übernimmt parallel dazu das deutsch-französische Inforadio Antenne Saar (im digitalen Standard DAB+ zu empfangen) die Live-Sendung. Der Sender hat in sein Studio auf dem Saarbrücker Halberg Vertreter der aktuell im Bundestag vertretenen Parteien eingeladen, die auch mit einer Landesliste im Saarland antreten.