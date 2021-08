Forsa-Chef Manfred Güllner ist sich sicher : Deshalb bleibt die Lage in Afghanistan ohne Auswirkung auf die Wahl

Deshalb bleibt die Lage in Afghanistan ohne Auswirkung auf die Wahl

Saarbrücken Der Parteienforscher verrrät auch, was die beiden Saar-Politiker Heiko Maas und Annegret Kramp-Karrenbauer mit seiner dieser Einschätzung zu tun haben.

Die aktuelle Lage in Afghanistan wird die Entscheidung der Wähler für eine bestimmte Partei in Deutschland kaum beeinflussen. Zu dieser Einschätzung kommt der Chef des Meinungsforschungsinstituts Forsa, Manfred Güllner. "Unter Strich kann ich mir nicht vorstellen, dass das Thema Afghanistan wirklich einen entscheidenden Einfluss auf die Bundestagswahl hat, sagte der Forscher der "Augsburger Allgemeinen" am Dienstag.