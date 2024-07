Saarländischer SPD-Generalsekretär Esra Limbacher bei Wehrübung „Ich will meinem Land dienen“: Abgeordneter lässt sich zum Soldaten ausbilden

Limbacher hält es für wichtig, das sich die deutsche Bevölkerung wieder mehr mit ihrer eigenen Sicherheit und der Verteidigungsfähigkeit des Landes befasst. Besonders vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und der sogenannten „Zeitenwende“. „Ich glaube viele in unserer Gesellschaft haben gemerkt, der Frieden, in der etwa meine Generation ein ganzes Leben gelebt hat, ist nicht mehr selbstverständlich. Und dass daraus auch eine politische Schlussfolgerung gezogen werden muss, nämlich die zu sagen: Natürlich müssen wir als Land verteidigungsbereit sein“, sagt der Abgeordnete in Uniform. „Die Bundeswehr ist nicht mehr so wie früher in allen Teilen Spiegelbild der Gesellschaft, heute sind oft nicht mehr alle gesellschaftlichen Schichten vertreten. Das halte ich für eine gefährliche Entwicklung. Jeder sollte nach seinen Möglichkeiten seinen Beitrag leisten. Und das mache ich auch und will so meinem Land dienen“, sagt Limbacher.