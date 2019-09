Hoher Besuch am 18.September : Bundespräsident Steinmeier besucht Rheinland-Pfalz

Hoher Besuch am 18.September

Traben-Trarbach (dpa) Es ist ein Betriebsausflug der besonderen Art: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (63) kommt mit rund 180 in Deutschland ansässigen Botschaftern aus aller Welt und Chefs internationaler Organisationen an diesem Mittwoch (18.

September) nach Rheinland-Pfalz. Ziel der Informations- und Begegnungsreise sei, ausländischen Diplomaten Deutschland und die Vielfalt seiner Regionen näher zu bringen, teilt das Bundespräsidialamt in Berlin mit.

Die Touren der Bundespräsidenten mit dem Diplomatischen Korps haben Tradition: Sie führen seit 1996 jährlich in eines der 16 Bundesländer. 2018 waren Bremen und Bremerhaven Ziel, 2017 ging es nach Sachsen-Anhalt und 2016 ins Saarland. Steinmeier war zuletzt im Oktober 2018 in Rheinland-Pfalz, wo er sich in der Südwestpfalz über den Strukturwandel informierte.