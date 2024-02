Parkplatzsuche in Saarbrücken Fehlende Parkplätze — ist die Einsatzbereitschaft der Bundespolizei in Gefahr?

Der Umzug der Bundespolizei-Inspektion von Bexbach nach Saarbrücken steht in diesem Jahr bevor, doch aus Sicht von Beschäftigten drohen nach den langen Verzögerungen die nächsten Probleme. Denn am Gebäude der ehemaligen Bundesbahndirektion am Hauptbahnhof, wo die Dienststelle im Sommer ihre neue Heimat finden soll, fehlt es – so jedenfalls unter Beamten kursierende Befürchtungen – an Parkplätzen.