Zurück in den Lockdown : Bundes-Notbremse schaltet Teile des Saarlands am Samstag auf Rot

Foto: BeckerBredel

Update Saarbrücken Das umstrittene neue Infektionsschutzgesetz mit der Bundes-Notbremse hat die letzten Hürden genommen und tritt nun in Kraft. Damit muss das Saarland in weiten Teilen wieder in den Lockdown zurück – schon ab Samstag.

In weiten Teilen des Saarlandes ist am Samstag die Gastronomie dicht und es gilt eine nächtliche Ausgangssperre. Hintergrund ist das überraschend schnelle Inkrafttreten der Bundesnotbremse. Wie die Saarbrücker Zeitung erfuhr, will das Saar-Gesundheitsministerium bereits am Freitag für betroffene Kreise feststellen, ob sie über drei Tage die Schwellen der neuen Bundesnotbremse überschritten haben. Die Entscheidung gilt dann bereits ab Samstag.

Die Bundesnotbremse wurde bereits heute nach der Verabschiedung im Bundesrat von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unterschrieben und im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Das Gesetz gilt damit ab Nacht zum Samstag.

Die Einschränkungen gelten für Kreise, die über drei Tage die Sieben-Tage-Inzidenz von 100 überschritten haben. Da dabei auch die Tage vor dem Inkraftreten des Gesetzes zählen, kommt der Lockdown vielerorts sofort.

Nach den Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI), die für die Notbremse maßgeblich sind, bleiben am Samstag im Saarland nur die Kreise Merzig-Wadern und Saarpfalz von weiteren Einschränkungen verschont. Der Stadtverband Saarbrücken und die Kreise St. Wendel, Saarlouis und Neunkirchen lagen von Dienstag bis Donnerstag über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 Fällen pro 100 000 Einwohner. Nach dem Gesetz treten dann am übernächsten Tag die Einschränkungen in Kraft, also am Samstag. Dann müssen unter anderen die Außengastronomie und Theater schließen und es gilt eine nächtliche Ausgangssperre.

Ab einer dreitägigen Sieben-Tage-Inzidenz von über 165 müssen auch die Schulen schließen. Hier waren derzeit nur der Regionalverband Saarbrücken und Neunkirchen gefährdet, lagen aber noch nicht an drei Tagen über der Schwelle. Saarbrücken riss allerdings die 150-er-Grenze dreimal. Das heißt nach dem neuen Gesetz: Hier ist in einem Großteil der Geschäfte nur noch das Abholen bestellter Waren erlaubt.