Streit um Nitratmessungen im Saarland : Umweltschützer mahnen Bauern wegen Nitrat

Saarbrücken BUND, Nabu und Bürger-Initiative H2O stärken Umweltminister Jost im Streit um Messwerte den Rücken.

Im Saarland gibt es zwei so genannte „rote Zonen“, in denen der Grenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter überschritten wird. Die eine liegt bei Überherrn-Altforweiler, die andere bei den Perler Ortsteilen Münzingen und Keßlingen. Bauern und Landeigentümer in diesem Gebiet in der Nordwestecke des Saarlands bezweifeln jedoch die Einstufung als „rote Zone“, die Einschnitte in ihre Landbewirtschaftung beinhaltet. Die Kritiker werfen Jost vor, dass die angewandten Messverfahren unseriös seien, da in unmittelbarer Nähe von Kuh-Ausscheidungen gemessen worden sei. Einige Bauern haben nach SZ-Informationen selbst ein Analyse-Institut beauftragt und wollen dessen Messwerte in Kürze vorlegen.