Bund will einheitliche Regelung ab Inzidenz von 100 : Steht das Saarland-Modell auf der Kippe? – Ausgangsbeschränkungen im Gespräch

Saarbrücken/Berlin Bund und Länder wollen eine bundesweit verbindliche Notbremse ab einer Inzidenz von 100 auf den Weg bringen. Dafür wollen sie das Bundesinfektionsschutzgesetz ändern. Das würde sich auch auf die Lockerungen im Saarland auswirken.

Bund und Länder streben gemeinsam eine stärkere Vereinheitlichung der Corona-Schutzmaßnahmen an. Künftig soll es bundesweit einheitliche gesetzliche Regelungen für den Fall geben, dass der Inzidenzwert in einem Landkreis über den Wert von 100 steigt, teilte Vizeregierungssprecherin Ulrike Demmer am Freitag in Berlin mit. Bund und Länder hätten sich „in engem Einvernehmen“ auf diese Regelung verständigt, die für Montag geplante Ministerpräsidentenkonferenz zur Corona-Pandemie sei abgesagt.