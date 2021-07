Fördermittel vom Bund : 2,4 Millionen Euro für Luftreiniger an weiterführenden Schulen im Saarland

2,4 Millionen Euro für Luftreiniger an weiterführenden Schulen im Saarland

Saarbrücken Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) fördert die Anschaffung der Geräte.

In der Diskussion über mobile Luftreiniger für Schulen legt nun Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) nach. Die Fraktionen im saarländischen Landtag wollen alle Bildungseinrichtungen mit den Geräten ausstatten. Allein die Finanzierung war bislang noch nicht geklärt, zielt das Förderprogramm von Saar-Innenminister Klaus Bouillon (CDU) doch nur auf die Kitas und die Grundschulen ab. Altmaier stellt den Ländern nun 200 Millionen Euro zur Verfügung. Davon fließen 2,4 Millionen Euro ins Saarland.

Gefördert würden mobile Luftfilteranlagen in Einrichtungen, in denen Kinder unter 12 Jahren betreut werden, „somit auch an Schulen, die zugleich von älteren Kindern und Jugendlichen besucht werden“, sagt Altmaier. „Wir wollen damit einen Beitrag dafür leisten, das Infektionsrisiko zu senken und damit den Präsenzunterricht und die Kinderbetreuung im Herbst und Winter auch bei Verschlechterung der Infektionslage aufrecht zu erhalten.“