Regionaler Leitartikel Bürokratie: So kann es nicht weitergehen!

Einen großen Wurf beim Bürokratie-Abbau hat es bisher nicht gegeben. Die Landesregierung sieht sich in einem Dauerprozess, in dem sie bürokratische Hürden immer neu hinterfragen will. Die Frage ist, ob sie sich auf Dauer gegen die Bedenkenträger in den Reihen der eigenen Verwaltung durchsetzen kann, die schließlich teilweise auch von den Regelungen leben. Wer den Teich trocken legen will, darf aber die Frösche nicht fragen, der Spruch hat hier besondere Gültigkeit.