Bürokratie So kann es im Saarland und auch bundesweit nicht weitergehen!

Aus allen Ecken und Enden des Land hört man Klagen über ausufernde Bürokratie. Sechs Unternehmerinnen und Unternehmer machen in dieser Ausgabe der SZ Vorschläge, was besser laufen könnte. „Vater Staat“, der alles und jedes regeln will, ist auch ein „fetter Staat“, was die Regulierungsdichte angeht.