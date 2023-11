Regionaler Leitartikel Erster Bürgerrat des Saar-Landtags hat das Zeug zum Rohrkrepierer

Zumal das Parlament beim Ausbau der Erneuerbaren Energien mit neuen Gesetzen gerade Fakten schafft, richtige übrigens. Bei anderen Themen, zu denen der Bürgerrat sich äußern soll, nämlich Verkehrswende und Klimaanpassung, ist längst klar, was passieren muss – es fehlt am Geld, daran wird auch der Bürgerrat nichts ändern. Und für das Thema Gebäude-Effizienz würde man besser 51 Installateure, Ingenieure und Energieberater befragen als 51 wahllos rekrutierte Saarländer, unter denen ja auch solche sein werden, denen zum Klimaschutz zuerst einfällt: „Mal halblang, Deutschland ist doch nur für zwei Prozent des weltweiten CO 2 -Ausstoßes verantwortlich.“