Gewinner und Verlierer im Saarland Analyse zu Bürgermeister-Wahlen: Die dickste Überraschung, die größten Enttäuschungen

Neben den Prozenten bei den Ratswahlen gibt es eine zweite Währung für die Macht in den Kommunen, und das sind die Oberhäupter der Landkreise und der Kommunen, also Landräte und Bürgermeister. Bei den Landräten lag die SPD vor dem Sonntag mit 4:2 vorne, bei den Bürgermeistern mit 25:19 (plus acht Unabhängige).