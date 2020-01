Entschuldung der Kommunen : Saar-Bürgermeister demonstrieren heute in Berlin

Saar-Bürgermeister demonstrieren heute in Berlin

Ein Teil der Bürgermeister flog von Luxemburg aus (Foto), andere starteten in Saarbrücken. Foto: Schmidt

Saarbrücken/Berlin Die Rathaus-Chefs wollen erreichen, dass der Bund die Kommunen entschuldet. Sie begründen ihre Forderungen unter anderem mit dem Strukturwandel – und Kriegsreparationen.

Mehr als 20 Bürgermeister aus dem Saarland sind am Morgen nach Berlin aufgebrochen, um dort für eine Entschuldung ihrer Städte und Gemeinden zu demonstrieren. Sie wollen unter anderem im Bundestag, im Bundeskanzleramt, im Bundesinnen- und im Bundesfinanzministerium Briefe überreichen, in denen sie ihre Forderungen untermauern.

Die Bürgermeister hoffen darauf, dass es in Berlin eine Mehrheit für den Vorschlag von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geben wird, der eine Entschuldung der 2500 am höchsten verschuldeten Kommunen Deutschlands plant. Die Union leistet bislang allerdings Widerstand gegen die Pläne, weil sie die Länder in der Pflicht sieht.