Debatte um Bürgergeld-Sanktionen Saar-Jusos gehen auf Distanz zur SPD: „Hetzerisches Bild vom faulen Sozialleistungsempfänger“

Der Generalsekretär der Saar-SPD, Esra Limbacher, hatte Heils Pläne befürwortet: „Auch wenn es nur eine sehr geringe Anzahl an Bürgergeld-Empfängern betrifft, die sich Arbeitsangeboten rigoros verweigern, so muss das doch spürbare Konsequenzen haben“, sagte er der SZ. Es sei „ein wichtiges Signal des Respekts an alle bei uns vor Ort, die jeden Tag hart arbeiten, aber trotzdem mit wenig Geld auskommen müssen“.