Parteigründerin im Redaktionsgespräch bei der SZ Sahra Wagenknecht über ihre Ziele, ihr Eheleben, Intriganten in der Politik und Schnitzel vom Aldi

Zehn Jahre sind Oskar Lafontaine und Sahra Wagenknecht in diesem Jahr verheiratet, doch das Eheleben im heimischen Merzig-Silwingen kommt inzwischen etwas kürzer. Wagenknecht hat im Januar eine neue Partei gegründet, die ihren Namen trägt, sie tourt in enger Taktung durch die Republik. „Es ist nicht so, dass die Freiräume für unser Privatleben dadurch gewachsen sind“, sagt Wagenknecht im Redaktionsgespräch bei der Saarbrücker Zeitung.