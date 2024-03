Gründungsakt in Merzig Bündnis Sahra Wagenknecht will neuen Landesverband im Saarland gründen

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) will nächste Woche einen Landesverband im Saarland gründen: Die Veranstaltung sei am 22. März in Merzig in der Stadthalle geplant, teilte eine Sprecherin des BSW am Donnerstag mit. Bei der Gründungsveranstaltung solle auch ein Vorstand gewählt werden. Das BSW hat derzeit im Saarland 24 Mitglieder.