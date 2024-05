Gemeinsamer Auftritt mit Oskar Lafontaine Wagenknecht bei Kundgebung in Saarbrücken: „Die Abwahl der Ampel beginnt am 9. Juni“

Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) setzt vor der Europawahl voll auf Protest gegen die Politik der Bundesregierung. „Die Abwahl der Ampel beginnt am 9. Juni“, sagte die Parteigründerin am Montagabend vor der Saarbrücker Europagalerie bei der ersten Kundgebung ihrer Partei im Saarland überhaupt. „So wie derzeit in Deutschland kann es doch wirklich nicht weitergehen. Wir können nicht zuschauen, wie die Ampel-Regierung mit Unfähigkeit und Planlosigkeit verspielt, was Millionen in diesem Land aufgebaut haben.“