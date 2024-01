Sahra Wagenknecht und Co. Saar-Vertreter Ralf Georgi beim BSW-Gründungsparteitag in Berlin – „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Berlin/Ottweiler · An die 400 Delegierte haben sich in Berlin zum Gründungsparteitag des Bündnisses Sahra Wagenknecht – kurz: BSW – versammelt. Dort steht unter anderem das Programm auf dem Arbeitsplan sowie die Kandidatenkür für die Europa-Wahl an. Ralf Georgi ist einer der zehn Delegierten aus dem Saarland. Der einst stellvertretende Landtagspräsident schildert die Stimmung.

27.01.2024 , 14:11 Uhr

Sahra Wagenknecht lässt sich während des Gründungsparteitages in Berlin feiern. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Für die Linke hat er im saarländischen Landtag gesessen. Bis zur Wahl im März 2022 war er dessen stellvertretender Präsident. Mittlerweile drehte der 56-Jährige seiner bisherigen parteipolitischen Heimat den Rücken zu, ist aber noch weiterhin Mitglied im Ottweiler Stadtrat. Jetzt vertritt er als ein Delegierter das Saarland beim Gründungsparteitag des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) in Berlin.